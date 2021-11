Intervenuto al Club di Sky Sport, Lucaha parlato a lungo anche dei problemi delladi Massimiliano. "Perché il tecnico cerca di mettere continuamente toppe? Perché non può fare un programma da qui a tre anni, i problemi della Juve sono tanti. Mi faccio una domanda: in una graduatoria di valutazione tecnica, dove poniamo la Juve? Far giocare bene una squadra non è così semplice. Io penso che la Juve non sia organizzata: ha una visione troppo difensiva". E su: "Non è possibile che il centravanti della Juve, per tre partite di fila, non tiri in porta una volta e segni così poco".