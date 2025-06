Allegri può ritrovare Rabiot al Milan: la situazione

Rabiot-Milan, la situazione

Adrienè tornato a far parlare di sé dopo l'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport . Il centrocampista francese è tornato sull'avventura alla Juventus spiegando anche bene i motivi dell'addio ma non solo. Rabiot ha anche parlato del rapporto cone della possibilità che il tecnico lo chiami nella nuova esperienza al Milan. Rabiot non ha chiuso le porte ai rossoneri, anzi. Ma qual è la situazione del giocatore sotto contratto con il Marsiglia?Il Milan è alla ricerca di un sostituto all'altezza e il classe '95, riferisce calciomercato.com, è uno dei profili che possono tornare d'attualità. Arrivato a Marsiglia da svincolato lo scorso settembre, Rabiot ha firmato un contratto con la squadra allenata da Roberto De Zerbi fino a giugno 2026 e percepisce un ingaggio che, tra parte fissa e bonus legata ad obiettivi individuali e al rendimento dell'OM, può toccare fino a quota 5 milioni di euro. Dopo l'ottima stagione disputata, non è facile capire la valutazione che il club francese fa dell'ex Juventus.