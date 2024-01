Rinnovo Allegri: è possibile?

Rinnovo Allegri: ci sono due scenari

La sensazione è proprio questa: che il 2024, per la, sia prendere o lasciare. Certo, potrebbero esserci alternative, nuove strade, differenti visioni. Però la soddisfazione generale è sempre più evidente , così come pare evidente il lavoro fatto dal tecnico per rivitalizzare un gruppo che sembrava spento e invece era - forse - solo con qualche primadonna in più. Eliminate le presunte erbacce, è rimasto terreno fertile per Max, che ha potuto così seminare il suo gioco, la sua visione.Ora: da qui a dire che il 2024 sarà l'anno in cui il percorso si consoliderà, ce ne passa. Per forza di cose, alla Continassa hanno altre priorità, né il tecnico ha bussato per rendersi una di queste. Dunque, si aspetta. Ma si valuta certamente conrispetto a qualche mese fa. Allegri, infatti, da una parte vorrebbeildi questo periodo, dall'altra ha un orecchio poggiato al telefono. Può squillare qualsiasi proposta, sebbene la sua priorità resti comunque la Juventus. A prescindere, ragionando sempre per sensazioni, è altamente improbabile chenon costruisca il suo futuro in questo 2024. Non entrerà nell'ultimo anno di contratto senza avere una certezza in tasca, un piano bis. Dunque, ancora qualche mese e sapremo. Ad oggi sembra sicuramente più vicino allache all'addio. E con quest'inizio stagione si è tolto uno sfizio impronosticabile: deciderà lui del suo futuro.