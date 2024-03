"Secondo me Allegri rimane ancora". Questo è il parere espresso dal cantante, ospite degli studi di Sky, notoriamente tifoso della Juventus. Bugo ha discusso del futuro di Massimiliano Allegri, il cui contratto con la Juventus è valido fino al 2025, ma che spesso viene messo in discussione quando si avvicina la fine di un triennio senza titoli. Bugo ha dichiarato: "Oggi abbiamo una partita difficile, il nostro obiettivo sarà rimanere secondi. Non dico se mi piace o non mi piace Allegri, ma è l'allenatore che tiene mentalmente compatta la squadra. Deve rimanere un altro anno e poi ne parliamo. Il calcio è una magia difficile, con una serie di fattori che possono cambiare tutto. La Juventus ha attraversato un periodo un po' difficile, ma spero che ci riprenderemo".