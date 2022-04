1









Un Dybala diverso. Si è parlato spesso della voglia di rivalsa, del senso di rivincita che alberga nel giocatore dopo l'addio non consensuale. Il mancato rinnovo ha scombussolato i piani di Paulo, che pensava di continuare la sua avventura in bianconero, ma così non è stato e senza nemmeno due parole nel merito con la dirigenza. Mesi di tira e molla, mesi di sguardi e parole a distanza, mesi senza confronti vis à vis, da quell'ottobre all'addio al rinnovo di fine marzo. E da lì in poi è tutto un saliscendi. Sì, perché aldilà della già citata voglia di strafare e dimostrare, Dybala si è perso in rendimenti altalenanti e inevitabilmente umorali. Prestazioni come Bologna, deludenti, ma anche guizzi di classe e di talento. Forse ancora troppo pochi per farsi rimpiangere davvero.



FINO A BOLOGNA... - Dopo la separazione era atteso a una reazione e invece non si è più visto a un così alto livello. E contro il Bologna, dopo il gol preso e nel momento in cui la Juve doveva credere nella rimonta, Massimiliano Allegri ha deciso di toglierlo dal campo. Perché? Alla vigilia di Juve-Bologna, aveva detto: “Paulo sta crescendo di condizione dopo un’annata travagliata: mi aspetto molto da lui, come da tutta la squadra”. E invece, dopo aver subìto il gol di Arnautovic, con mezzora ancora davanti, al primo giro esce la Joya. Proprio nel momento in cui probabilmente la Juve avrebbe avuto più bisogno del suo talento per una rimonta in cui credere. Un cambio sbagliato? non per quanto mostrato da Dybala nell'arco di quei 60'. Troppo poco per essere il 10 al centro della Juve, per esserne un vero rimpianto, come raccontava la reazione comprensibilmente rabbiosa dopo il mancato rinnovo. Ma una delle prime mosse di Allegri per cercare di recuperare è stata togliere l'argentino e se così è stato c’è evidentemente anche una valutazione di merito. "Allegri può ancora contare sulla Joya?", si chiede la Gazzetta. Di sicuro servirà di più da Dybala. Per se stesso, per la Juve e per tutti gli obiettivi da raggiungere in queste ultime gare.