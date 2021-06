Paulo Dybala, il centro della Juve di Allegri? Sì, a patto che si risolvano i problemi legati al rinnovo. Ha il contratto in scadenza tra un anno ed è da svariati mesi che dalla società non riceve segnali di un prossimo rinnovo. Anzi: gli ultimi mesi hanno raccontato di un muro contro muro degenerato in ripicche e pubbliche frecciate. Jorge Antun, suo agente, a ottobre è stato un mese a Torino senza mai essere ricevuto e da lì pochi sono stati i contatti. Gli ultimi risalgono a un mesetto fa: e per lo più si è parlato di una partenza (insieme con Bentancur) per riscattare in toto il cartellino di Morata in uno scambio con l’Atletico Madrid, scrive Tuttosport. Le possibilità di partenza di Ronaldo e l’arrivo di Allegri, però, erano meno alte/certe e con il ritorno di Max l’argentino può tornare al centro del progetto. Allegri sa che non è facile trovare di meglio, in giro. Ma serve trovare innanzitutto una intesa per il prolungamento.