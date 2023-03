Oggi Massimiliano Allegri ha punito Paulche non sarà convocato per la gara di questa sera contro il Friburgo. In precedenza era già accaduto con Antonioalla guida della Juventus. Nel 2012 Paul aveva saltato la partita contro il Pescara per motivo analogo: si era presentato in ritardo a due allenamenti e Conte aveva deciso di non convocarlo. Non è quindi la prima volta per Paul.