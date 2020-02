Tornerà ad allenare solo in estate ma tutte le big europee il cui allenatore è in bilico vengono accostate a Massimiliano Allegri, allenatore che sulla carta è ancora sotto contratto con la Juventus fino al termine della stagione. Ospite di Soir de Ligue 1 su RTL, l'allenatore livornese ha nicchiato ancora sulla possibilità di prendere le redini del PSG, uno dei club che al termine della stagione potrebbe cambiare guida tecnica: "Per il momento, non mi immagino nulla...", ha detto l'allenatore che con la Juve ha vinto cinque scudetti in cinque anni e che percepisce oltre 7 milioni a stagione.