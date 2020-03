Secondo quanto riporta Sport Bild, Thomas Tuchel potrebbe lasciare la panchina del Paris Saint-Germain e tornare in Germania. Il tecnico tedesco non ha rapporti esattamente idilliaci con alcuni elementi di spicco dello spogliatoio e, per il quotidiano spagnolo, il suo ritorno in Germania sarebbe imminente. Dopo l’esperienza sulla panchina del Borussia Dortmund, questa volta sarebbe pronto a prendere le redini del Bayern Monaco sostituendo Hans-Dieter Flick. In questo scenario, la panchina del PSG rimarrebbe vacante e a quel punto potrebbe tornare alla ribalta il nome di Massimiliano Allegri, ex allenatore della Juventus spesso accostato ai parigini.