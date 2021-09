Allegri protagonista sulla Rai, questa sera. No, ovviamente il tecnico della Juventus non è stato ospite di nessun programma, alla vigilai del big match di domani contro il Napoli. Il suo nome, però, è curiosamente risuonato all'interno di uno studio tv, per la precisione quello dove viene registrato il popolare programma televisivo: "Reazione a Catena". Durante il gioco "L'intesa vincente", dove due compagni di squadre devono far indovinare una parola al terzo, senza nominarla, spunta il sostantivo "acciuga". I compagni di squadra, per farla indovinare, nominano "Allegri", il cui soprannome è acciughina.