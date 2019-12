Massimiliano Allegri è pronto a tornare in panchina. L'ex allenatore della Juventus resterà fermo fino al termine della stagione ma dall'estate 2020 tornerà in pista in un club di Champions League. E' questa l'idea del tecnico livornese che è stato contattato a suo tempo dal Tottenham che ha poi scelto José Mourinho. Max vorrebbe provare l'avventura in Premier, ha già iniziato a studiare inglese ma non esclude anche altre destinazioni come ad esempio il Bayern che ha confermato ​Flick fino al termine della stagione ma che nella stagione 2020/21 sceglierà un allenatore top a livello europeo. Allegri è in lista.