Max Allegri ha deciso di stare fermo per un anno. Una stagione sabbatica, ma anche dorata: fino alla fine del contratto che lo lega alla Juve, infatti, continuerà a percepire il suo stipendi da oltre 7 milioni netti (più bonus). A meno che non si faccia convincere da un progetto da rilanciare a stagione in corso: in Inghilterra non hanno dubbi, nel caso in cui saltasse Ole Gunnar Solskjaer sarà Allegri la prima scelta del Manchester United.