La fine dell'era. E quasi la fine dell'era, quella due punto zero. Sì, c'è stato un attimo in cui poteva succedere, in cui l'amicizia stava per contare più dei contratti, più della missione per la quale il tecnico livornese aveva firmato solo un anno e mezzo fa. Come racconta Gazzetta, Allegri e Cherubini lunedì avevano fatto capire ad Agnelli che anche loro erano pronti a dimettersi se fosse stato necessario.Da ieri mattina, entrambi però sono entrati operativamente nella nuova era. Come da richiesta di Andrea, entrambi sono rimasti. Non solo: l'ormai ex numero uno ha chiesto loro di chiudere la stagione con un trofeo. John Elkann ha voluto puntare sulla continuità dell'area sportiva almeno fino all'estate. Cherubini e Allegri si sono così messi al lavoro per rasserenare la squadra. Tra una riunione e l'altra, c'è stato anche modo di incontrare i nuovi dirigenti: in particolare, Cherubini ha visto il nuovo dg, Maurizio Scanavino.