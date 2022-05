Nella conferenza stampa di oggi, Massimiliano Allegri ha annunciato che Leonardo Bonucci sarà il capitano della Juventus nella prossima stagione. Sui social, però, in molti hanno ricordato le dichiarazioni di inizio stagione: "Bonucci? La fascia se la può andare a comprare e giocarci in piazza. Ha scelto, è andato via, ha perso il posto...ma Leo lo sa. Ora piano piano sta riscalando".