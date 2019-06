L'anno sabbatico di Massimiliano Allegri si potrebbe aprire con una bella notizia per l'ex tecnico della Juventus: infatti, come riportato da Novella 2000, l'allenatore toscano dovrebbe convolare a nozze con la compagna Ambra Angiolini. La showgirl è legata sentimentalmente a lui da due anni. È possibile che alla base del suo momentaneo stop dall'attività sportiva ci sia anche la volontà di vivere al meglio un passo così significativo. Queste le ultime dichiarazioni di Allegri: "

Starò fermo un anno. Gli ultimi 16 anni anni sono stati una centrifuga, sono anni in cui lasci andare un po' gli affetti e la famiglia, i figli, gli amici. Ora voglio riprendere in mano la mia vita privata".