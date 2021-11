Come racconta Gazzetta,è il primo 'cortomutista' nella storia della Juve. Cosa vuol dire? Che tra i bianconeri, nessuno ha vinto più partite con un gol di scarto: 86! 46 partite addirittura per 1-0. La curiosità è un'altra: è quarto per percentuale, su partite giocate è infatti al 30%. Più di lui hanno vinto così Bigatto, Capello e... Sarri!