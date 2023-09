In conferenza stampa, Massimiliano Allegri ha anche risposto a chi gli chiedeva del possibile momentaneo primo posto in caso di vittoria contro il Sassuolo: "E' uno stimolo. Bisogna desiderare il fatto di poter entrare nelle prime 4, vincere domani. Le cose vanno desiderate. Danno uno stimolo in più. Domani col Sassuolo potremmo prendere 3 punti che ci avvicinerebbe alla quota Champions. Un passo alla volta. I campionati non si vincono o perdono in una partita, lo stesso per la Champions. Mancano 34 partite, ci vuole pazienza e cercare di lavorare bene".