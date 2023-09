Valutazioni in corso. L'allenamento è in svolgimento, così come i pensieri di Allegri si stanno affinando. Un'idea di massima sulla Juventus che affronterà il Lecce c'è già. E parte da Tek Szczesny: è lui il numero uno, sarà confermato anche in un turno in cui Mattia Perin avrebbe potuto prendere serenamente le redini. Segno chiaro: è dalla parte del numero uno.



Ed è pure dalla parte di Gatti, che imparerà e farà esperienza. E soprattutto è dalla parte dei suoi giocatori: certi errori non capiteranno più. Un po' con l'esperienza, un po' con la ruota della fortuna. Tornerà a girare, sì. E magari a proiettare la Juve in un altro modo.



