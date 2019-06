Your browser does not support iframes.

“Il cinque volte scudettato bianconero ha infatti preso casa nella nostra città, scegliendo un appartamento alla Torre Fuksas, progetto del noto architetto romano, tra via Duca d’Aosta e il cavalcavia Kolbe di Foro Boario". A riferirlo è BresciaOggi, portale che spiega la decisione dell'ex Juventus Allegri, presa nelle ultime settimane. Non certo un indizio di mercato, ma una scelta fatta con una motivazione precisa: "a legare a questa città il 52enne tecnico originario di Livorno è l’attuale compagna, e bresciana d’adozione, l’attrice Ambra Angiolini". Dimora fissa in caso di anno sabbatico o alternativa tra una partita e l'altra? Ancora non è dato sapere, intanto ecco la bella Ambra nella nostra gallery in compagnia di Max...