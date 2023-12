Dusane Romelu, pur condividendo la stessa posizione in campo, sono attaccanti con caratteristiche distintive che rispecchiano gli stili di gioco diversi desiderati dai rispettivi allenatori.Massimilianovedeva inle qualità che potevano adattarsi meglio al tipo di squadra che stava plasmando. Il belga, con la sua forza fisica, abilità nel gioco aereo e capacità di giocare come pivot, avrebbe potuto offrire una presenza fisica dominante in attacco. Questo sarebbe stato particolarmente cruciale nel caso in cui Allegri stesse ancora cercando di convincere Adriena rimanere, auspicando che il Marsiglia potesse abbassare le proprie richieste per ArkadiuszD'altra parte, Dusan, pur essendo anch'egli un attaccante di alto livello, presenta uno stile di gioco diverso, focalizzato sulla sua abilità nel prendere iniziative, combinando tecnica e rapidità. La scelta tra i due attaccanti riflette le preferenze tattiche e strategiche dell'allenatore, cercando di plasmare la squadra secondo uno schema di gioco specifico.