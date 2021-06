La Juventus ha quattro difensori centrali in rosa: Chiellini, Bonucci, De Ligt e Demiral (ci sarebbero tecnicamente anche Dragusin e Rugani, vedremo cosa deciderà per loro il club bianconero). C'è bisogno però di vendere per realizzare plusvalenze e il difensore designato a lasciare la squadra quest'estate è il turco.



Questo perché Max Allegri, allenatore "con licenza di decidere" sul mercato, a Demiral preferisce piuttosto un altro profilo con cui la Juve si sta cautelando per non avere problemi di organico nel pacchetto arretrato: il classe 1997 Nikola Milenkovic, titolarissimo della Fiorentina.



Questo è quanto svela Calciomercato.com, che aggiunge i seguenti dettagli: "la valutazione è di circa 15/18 milioni di euro, l'idea è quella di inserire una contropartita per abbassare la parte cash."



La concorrenza per Milenkovic è costituita soprattutto da club di Premier League.