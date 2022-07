Massimiliano, nella diretta Twitch della, ha parlato così del campionato che ci aspetta: "Quest'anno sarà una stagione strana, ci saranno due campionati. Un campionato sarà fino al 13 novembre e in esso ci saranno 21 partite, tra 15 di campionato e 6 di Champions. Abbiamo quindi lavorato cercando di mettere benzina nelle gambe per questi primi tre mesi, perché dal 28 agosto avremo sempre una partita ogni tre giorni e sarà impossibile lavorare. Durante la sosta poi, i nazionali andranno via".