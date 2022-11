Massimiliano, a Sky Sport, ha parlato prima di Verona-Juve."Tutti gli anni sono differenti così come le settimane. Una settimana si vince lo Scudetto, l’altra esci fuori dalle prime quattro. Stasera gara difficile. Stasera per noi è un bel test, serve una partita giusta calandosi nel clima partita"."Diciamo che noi pensiamo a noi. Serve dare continuità ai risultati, sarebbe importante uscire da qui con un risultato positivo"."Pochi cambi? E’ questione di condizione. Di Maria avrà mezz’ora, Paredes è fuori da tanto. Cambiare uno o due giocatori è complicato, poi avere gente tecnica in panchina è molto importante. Cercheremo di sfruttarli nella parte finale. Kean e Milik? Spero si muovano bene. Kean è un giocatore che può far bene, attacca la profondità che è molto importante".