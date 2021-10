Così Massimiliano Allegri a Dazn nel prepartita di Juventus-Sassuolo: "Affrontiamo una squadra tecnica che sa essere molto pericolosa. E sarà pericolosa questa gara da un punto di vista psicologico. Le partite infrasettimanali alle 18:30 sono tra le più difficili da preparare, dovremo avere pazienza e saper soffrire quando non abbiamo la palla, ed essere bravi quando ce l'abbiamo tra i piedi. Di sicuro dobbiamo fare punti, altrimenti il pari di San Siro non sarà servito a niente".

ARTHUR FUORI - "Gioco già con Dybala e Rabiot titolari con scarso minutaggio alle spalle, per il resto volevo giocatori in miglior condizione atletica. Il brasiliano è un giocatore molto importante, tecnico, ci darà tanto e comunque entra sempre molto bene quando lo metto in campo".

PANCHINA NUMERO 200 CON LA JUVE - "Quando arrivai qua per la prima volta non mi aspettavo di entrare così tanto nella storia bianconera, di certo speravo di restare qua per tanto tempo e ci sto riuscendo. Pensando all'oggi, dobbiamo fare un altro passettino in classifica e arrivare verso la sosta nelle migliori condizioni possibili".