Salernitana-Juve, le parole di Allegri a DAZN nel pre partita

Massimiliano, a DAZN, ha parlato così a pochi minuti dalla sfida tra Salernitana e Juventus."Coperta corta davanti? Abbiamo Yildiz, Vlahovic dall'inizio. Milik in panchina, abbiamo Miretti, Nonge. Siamo quelli giusti per giocare questa partita. Yildiz merita continuità? Sta facendo bene, è un ragazzo bravo, è la terza partita e vedremo. Farà una buona partita, l'importante è che lo faccia tutta la squadra"."La partita sarà diversa rispetto a giovedì, che è stata particolare. Meritata la vittoria, la Salernitana si gioca punti per la salvezza. Farà una partita diversa e concederà ben poco.