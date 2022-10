Massimiliano, a Sky Sport, parla così prima di Maccabi-Juve."Gruppo? Responsabile dell'importanza della partita in questo periodo. Non sarà facile, ambiente caldo, bisognerà avere lucidità per 100 minuti e togliersi le amnesie poi pagate a caro prezzo""Serve il quarto d'ora dell'andata, i due episodi di Milano, subiti due gol evitabilissimi. Serve crescere lì, aspetto mentale e non fisico"."Dipende dalla stanchezza? Dipende dal fatto che Bremer ha giocato tutte le partite tranne 10 minuti. Kostic lo stesso. Cerco un po' di ruotare, ci vogliono energie fresche, giochiamo a distanza di 2 giorni. Rugani ha più di 100 partite, ha già giocato in Champions. Giocatori affidabili. Si pensa una partita alla volta? Doveva giocare Kean, ma non è stato benissimo, non lo rischio e metto Cuadrado davanti"."Altissima qualità, ci aspettiamo il meglio. Serve compattezza da tutti, evitare sbavature e non uscire quando tutto sembra andare bene"