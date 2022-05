Massimiliano Allegri, prima di Fiorentina-Juve, parla così a Sky Sport.



MOTIVAZIONI - "Juve scarica? No! La stagione si è conclusa per noi, ma giocare qui è bello. Ambiente caldo e una squadra che ha la possibilità di giocare la Conference. Bisogna essere bravi a fare una bella partita, serve fare risultato e fare brutte figure non va bene".



DIFESA A 3 - "Li ho portati tutti. Morata ha avuto un problema al dente e non può giocare. Vlahovic non stava benissimo, così come Cuadrado. Con De Sciglio fuori, De Ligt gioca lì".



BOLLENDO - "Il bilancio della stagione? Fatto un buon lavoro, non abbiamo centrato lo scudetto ma sapevamo che sarebbe stato difficile. Perso la finale di Coppa Italia, una buona Champions. Fisiologicamente è umano che puoi non vincere, dispiace e ho già detto che l'obiettivo minimo è giocare sempre la Champions. Sembra semplice, ma non lo è. Il Milan e l'Inter sono state fuori per tanti anni. Serve finire bene. Mercato? Tutti dicono che arriva uno o l'altro, abbiamo tempo per sistemare la squadra".