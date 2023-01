Max, a DAZN, parla così prima di Cremonese-Juve."E' come la prima del campionato, ci vuole molta attenzione, serve la capacità di entrare in partita. Serve concentrazione in novanta minuti e di più, visti i recuperi che ci saranno. Bisognerà essere bravi su quell'aspetto lì. Sappiamo le difficoltà della partita, la Cremonese è una buona squadra".-"Sulle fasce? Non solo lì, ma ovunque. Serve una partita compatta, tosta, abbiamo cambi importanti, va giocata la gara con buona intensità, chi è in panchina ci dia una mano".