Nel corso della conferenza stampa di vigilia di Juventus-Venezia, Massimiliano Allegri ha risposto a una domanda su quale partita preferirebbe rigiocare se ne avesse la possibilità: "Una partita di campionato? No, piuttosto preferirei rigiocare la Champions col Villarreal. Anche se... Rigiocare, jolly, non jolly... bisogna fare mente locale degli errori fatti e di quanto successo. Direi che ci sono state cose positive, inutile parlare di com'è finita la stagione. Vediamo questi 22 giorni: intanto cerchiamo di fare i punti per la matematica per giocare la Champions l'anno prossimo, poi la Coppa Italia".