Allegri, possibile che solo Lippi ha avuto il coraggio di dimettersi?

Stefano, a Calciomercato.com, parla così del momento Juve.La squadra, è evidente, non segue più l’allenatore. Ormai guardare le partite della Vecchia Signora è uno strazio continuo, con la magra consolazione che ogni tanto, random, almeno qualche partita la si vince.Quasi sempre in casa, quasi mai contro squadre di medio/alta classifica, in Italia così come in Champions.Allegri ha fallito totalmente in questa sua seconda avventura alla Juve, dovrebbe avere quindi il coraggio di dimettersi ma non ci aspettiamo assolutamente che lo faccia, anche perché poi per lui sarebbe difficile persino ricollocarsi in un’altra realtà di medio/alta classifica.