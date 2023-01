Massimiliano, allenatore della Juventus, ha parlato a Dazn prima della gara contro il Monza: "Mi aspetto una Juventus compatta, con ordine. Il Monza è una buona squadra, ha messo in difficoltà le grandi e sta facendo un bel campionato. E' tutto diverso rispetto all'Atalanta, dove la squadra ha avuto una reazione di nervi oggi è diverso. Per noi oggi è una partita difficile, vogliamo una vittoria davanti al nostro pubblico. Sarà una gara difficile.Mattia ha fatto un buon test giovedì, oggi ho preferito partire con lui, poi vediamo come si svolge la gara. Con McKennie partito e Cuadrado fuori, ho scelto così, poi vediamo.Li aspettavamo, come gli altri che sono fuori. Sappiamo che è tanto che non giocano e hanno poco minutaggio. Come cambi saranno importanti, è bello averli".