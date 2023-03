L'allenatore della Juve Max Allegri ha fatto il punto anche sulla condizione di Paul Pogba in vista della sfida contro la Roma.'Ha reagito bene, ha fatto allenamento, sta bene. E' normale che non ha minutaggio, sono rimasto contento l'altro giorno di com'è rientrato, non era facile dopo tanto tempo. Si è calato subito nella partita, facendo buone cose. Normale che debba crescere, per ora è un'ottima soluzione in panchina'.