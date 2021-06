"È la più grande sconfitta e la più grande vittoria per la Juventus. Sul futuro è la migliore garanzia possibile in questo momento. La Juve per rimettersi in piedi ha scelto una restaurazione, come è nella sua storia. Spesso ha richiamato allenatori in passato per uscire dai momenti difficili, come con Lippi. È la migliore soluzione possibile per la Juve di oggi. Avrà un ruolo di riferimento per tutto l’ambiente. Richiamarlo dopo due anni quando era considerato obsoleto non è una vittoria per la Juve, ma una necessità". Così ha parlato Matteo Marani dagli studi di Sky Sport, commentando il ritorno di Allegri alla Juve.