Allegri per Pirlo. E' quanto riporta l'edizione online di Repubblica, secondo la quale il livornese sarebbe il nome forte nel caso in cui non dovesse essere confermato l'attuale tecnico bianconero. Che non è spacciato, attenzione. Tutt'altro: il destino dell'allenatore bresciano non è segnato. Per Repubblica, se dovesse vincere le ultime sei gare della stagione - in questo modo sarebbe garantito un posto nella prossima Champions League - e magari vincere la Coppa Italia, ci sarebbe ancora occasione di conferma. Tornando Allegri, inoltre, ci sarebbe "come diretta conseguenza la fine, dopo undici anni, del rapporto con il capo dell'area tecnica Fabio Paratici".