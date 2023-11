"Può darsi che abbia ragione Allegri quando, rispondendo a Pioli, dice che l’assenza delle coppe non incide sul cammino in campionato. Ieri però non è andata proprio così. Anzi, è andata esattamente in modo opposto. La Juventus ha vinto nel secondo tempo, quando ha alzato il ritmo, aumentato l’intensità e spinto indietro il Cagliari perché aveva le energie sufficienti per farlo. Ha vinto schierando la stessa formazione di Firenze, escluso lo squalificato Rabiot: una settimana intera per prepararsi e l’effetto si è visto. Qualche ora prima, a Lecce, il Milan era crollato nel secondo tempo, sul 2-0 è stato ripreso sul 2-2. Certe fatiche si pagano", questo il commento sul Corriere dello Sport dopo le partite di Juve e Milan rispettivamente con Cagliari e Lecce.