Allegri contro Pioli: sfida tra due uomini 'soli'

Rivoluzione in società

La sfida di domani,, non viene percepita per valore, nobiltà, storia e nemmeno come spareggio per il secondo posto. Sembra semmai la partita tra due allenatori il cui destino appare segnato. S, nonostante entrambi hanno un contratto fino al 2025.Hanno ancora un anno di contratto, Allegri più staff , Pioli più staff . I contratti di divorzio da Juve e Milan, scrive Tuttosport, assomigliano a un gigantesco labirinto con minuscola via d'uscita, perchéPiù o meno lo stesso vale per Pioli, che però sconta un declino tristemente punteggiato dai derby persi a San Siro.Più in generale, anche la situazione intorno ad Allegri e Pioli è cambiata in maniera simile.si legge. Non è la stessa cosa. E pure se le liste per il privé della tribuna d'onore sono state anche piene di imbucati, semplicemente a scorrere gli staff dirigenziali si intuisce che Juve e Milan non hanno più la potenza (e un po' la prepotenza) dei tempi d'oro.