Perché Maxè così nervoso? Effettivamente, l'ha detto anche lui: "Solitamente non sono così". Ma questa è una situazione insolita, è una nuova versione di Allegri quella che stiamo vedendo nell'ultimo periodo. Non solo per quanto accaduto nel finale di Juventus-Fiorentina ( GUARDA QUI ), anche per le parole spese nei confronti della squadra: sente tutto il peso del momento. E quello della responsabilità.Dopo l'addio di Andrea Agnelli, in questo momento Allegri è infatti la grande espressione dell'area sportiva del club bianconero. L'investitura di- spiega Gazzetta - lo ha colpito in maniera diretta. E la penalizzazione ha fatto il resto. Come raccontato anche da Szczesny, Allegri si è trovato di fronte a un gruppo che sente di aver subito "un’ingiustizia e sicuramente non è bello da accettare". Ogni richiesta dell'allenatore è subordinata alla reazione di tutti al -15: anche tenere alta la barra della concentrazione resta un gran risultato, a prescindere dalle inevitabili sbandate.