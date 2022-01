11









Le parole di Allegri a Dazn: "Per me una situazione nuova, noi ci siamo preparati per giocare. Uno scontro diretto, bisogna essere pronti, veniamo dalla sosta e le partite dalla sosta sono complicate. Bisogna essere capaci di concentrarsi e affrontare una grande squadra"



MORATA - "Sereno e tranquillo, si è allenato bene, un ragazzo per bene, che tiene alla Juve e vuole rimanere, ci ho parlato io e la società e si è rasserenato"



NAPOLI - "Non sono io in grado di commentare chi fanno giocare. Sono preoccupato sul fatto di trovare la concentrazione. La situazione si somma al fatto di essere dopo la sosta. La vittoria ci farebbe fare un salto di classifica"