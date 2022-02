Quali sono state le migliori strisce in campionato della Juventus? Ecco, nessuno potrà battere Antonio Conte, anche se Allegri ci è andato vicino in quel 2018-2019 davvero incredibile.



Dal 20 settembre 2020 al 19 dicembre 2020, la Juve di Pirlo ha collezionato 12 risultati utili consecutivi; dal 24 agosto 2019 al 1 dicembre 2019, la Juve di Sarri si è fermata a 14 risultati utili di fila. Allegri, dal 28 aprile 2018 all'8 marzo 2019, ha raggiunto 31 risultati utili consecutivi. Per Conte si tratta di 48 partite consecutive senza perdere: inizio 11 settembre 2011, fine 31 ottobre 2012. Più di un anno solare.