Intervenuto ai microfoni di Tuttosport, il "maestro" di MassimilianoGiovanniha parlato anche della scelta del tecnico livornese di tornare allainvece che accettare la proposta del. Ecco il suo racconto: "Se si è pentito della Juve? No, per niente! Pochi giorni fa mi ha chiamato, era venuta fuori la storia del PSG. Mi ha telefonato e io gli ho detto: "Max, ma porca miseria, ma come cavolo fai a rifiutare il PSG?!?". E lui mi ha risposto così: "Mister, guardi qua! Sono qua con gli amici, sono andato a prendere gli scampi che si muovono, le mazzancolle... Ma dove li vado a trovare a Parigi?". Lui è contentissimo e non ha alcun dubbio. E’ deciso a ripetere quello che aveva fatto appena arrivato alla Juventus. Non è facilissimo ma può provarci. Sicuramente è più facile dell’anno scorso".