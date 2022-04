Chi rischia di bruciarsi, la Juve o l'Inter? Allegri non ha avuto dubbi in conferenza stampa, guardando anche oltre il quarto posto: "Parlo per la Juve, pensiamo al quarto posto. Ora siamo quarti, potenzialmente a 5 punti dall'Atalanta e ci sono tanti punti da prendere. Siamo concentrati sulla partita di domani sera. Dopo domani sera vediamo in che posizione siamo".