Juventus-Allegri, la versione dell'allenatore

Ricostruzioni, retroscena e i pensieri di Massimiliano Allegri, riportati dal Corriere della Sera.. Ha vissuto le ultime settimane con l’animo diviso fra l’amarezza di lasciare una squadra che per lui ha rappresentato casa e, si legge, il sollievo di porre fine a una storia che lo ha lacerato psicologicamente.Ecco perché nella stagione scorsa, scrive il quotidiano, a fine campionato si sarebbe aspettato di avere voce in capitolo per la scelta del direttore sportivo: è noto che avrebbe gradito la promozione dall’Under 23 di Giovanni Manna o l’ingaggio dell’amico Giovanni Rossi del Sassuolo. La decisione di John Elkann di affidare il progetto di ricostruzione della Juventus allo scudettato Cristiano Giuntoli lo ha certamente preso in contropiede.Il Corriere della Sera poi ricostruisce anche cosa nello specifico Allegri recrimina nei confronti del club e in particolare di Cristiano Giuntoli. "Per tenere compatto il gruppo, secondo Max, il dirigente avrebbe dovuto informare anche i giocatori mettendoli davanti alle loro responsabilità: questo è il vostro allenatore fino a giugno, sostenetelo, altrimenti siete a rischio anche voi. Inveceil pensiero del tecnico.