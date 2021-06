Il contratto scade nel 2022, ma il futuro di Cristiano Ronaldo alla Juventus è tutt'altro che sicuro. Il portoghese potrebbe davvero lasciare Torino con una stagione d'anticipo, come racconta La Gazzetta dello Sport: se qualche società dovesse farsi avanti pronta a spendere 31 milioni a stagione per garantirsi CR7, Max Allegri non si opporrebbe all'addio dell'attaccante e, anzi, sta già pensando a una Juve senza Ronaldo. Su Cristiano ci sono Psg e Manchester United, che sta valutando se fare un tentativo per riportarlo in Premier.