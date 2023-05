L'allenatore della Juve Max Allegri si è esposto così sul tema penalizzazione nella conferenza stampa terminata qualche istante fa.'Non so cosa succederà. Abbiamo una corazza che non ci sposta più niente. Un giorno è nero, giallo, tutti parlano e tutti sanno tutto. Ne usciamo fortificati. Abbiamo queste partite di Europa League, e le altre quattro di campionato. Come sempre detto bisogna fare il massimo, bisogna cercare di arrivare in finale di Europa League. Ci siamo guadagnati il secondo posto sul campo e dobbiamo mantenerlo. In fondo all'anno, quando fatto questo, abbiamo fatto il nostro'.