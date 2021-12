Però, in quelle Juventus giocava Cristiano Ronaldo, in quella di Allegri II no. Ora sembra che il punto sia la punta o meglio il centravanti. Ma CR7 lo era? No, comunque, in un modo o nell’altro, segnava sempre o quasi.Purtroppo, il caso Juve pare più complicato e non si risolve con un’altra punta oltre Kean e Morata. Non si risolve, soprattutto, col metodo del mercato a toppa utilizzato negli ultimi anni. Ovvero la copertura, last minute, di una falla qui e una falla là. Già, ma che dovresti fare, in navigazione, se non provare a far galleggiare la barca? Forse controllare la barca prima di partire.In mezzo al mare non resta che evitare di affondare, senza cercare di arrivare primi. Il metodo della toppa non è indolore perché è rischioso e costa: chi vende, se il compratore ha fretta o bisogno, tiene il coltello dalla parte del manico a meno che non si viri su famigerati e troppo cari (per lo stipendio) parametri zero, tra l’altro non dietro l’angolo.Salvare la stagione, cioè arrivare in zona Champions, anche a prezzo di esborsi notevoli o rischiare la partecipazione Champions, prendere tempo e programmare attentamente costi e benefici?Ora però, quegli innesti mediocri sono diventati l’intelaiatura mediocre e smontare per rimontare in corsa un intero assetto è difficile. Manca il tempo. Quindi, visto che nessuno vuole certi giocatori bianconeri a certi stipendi (Arthur, Rabiot, Ramsey), non potendo più aspettare, la Juve deve rischiare: vendere sottocosto Kulusevski (che magari “esplode” da qualche altra parte) o “il meno dotato”, sulla carta, del centrocampo, quel McKennie arrivato come rincalzo di buona volontà. Con gli incassi, provare poi ad acquistare il centrocampista di lotta e di governo, che manca da troppo tempo. Uno che non usi il fioretto o la lima per unghie come Bentancur.