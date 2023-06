La Juve è concentrata a preparare al meglio la sfida di domenica contro l'Udinese, che sarà anche l'ultimo impegno stagionale della Vecchia Signora. E' tempo di iniziare a fare i bilanci dunque, con Massimiliano Allegri che ha già espresso il concetto dirispetto alla passata stagione. Anche se non è proprio così, perchè per avere la certezza aritmetica bisogna attendere l'esito della Dacia Arena, dato che ad una giornata dal termine lo scorso anno Madama aveva 70 punti, perdendo però l'ultima gara in casa, contro i 69 attuali (se consideriamo tutti quelli ottenuti in campo).- Ecco che dunque, in caso di vittoria si potrà dire di aver totalizzato più punti, ma non di aver fatto meglio. Se poi facciamo un confronto con quelle che furono le due annate precedenti allora si evince la totale involuzione dei bianconeri. Conin panchina, infatti, la Juve aveva 6 punti in più rispetto ad oggi, concludendo poi il campionato a quota 78. Ancora meglio invece con, dove ad una giornata dalla conclusione Madama navigava a quota 83 punti, 14 in più di quelli attuali. Numeri che fanno rabbrividire e che lasciano un pò di amaro in gola in tutto l'ambiente bianconero.- Se invece andiamo ad analizzare il numero delle sconfitte subite dalla Juve nella stagione in corso che ammonta a 10, notiamo che ne sono state registrate già due in più rispetto allo scorso anno. Ma c'è di più, perchè la Juve non andava indalla stagione 2010/2011, conin panchina.