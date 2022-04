Come raccontato da La Gazzetta dello Sport, è stata una partita molto nervosa per Allegri: il tecnico ha lanciato innanzitutto il cappotto in un gesto di stizza, poi ha battibeccato a distanza con il collega nerazzurro. I minuti che hanno accompagnato la decisione finale dell’arbitro sono stati molto agitati. Allegri ha guardato il secondo penalty calciato da Calhanoglu con aria sconsolata, come se sapesse già come sarebbe andata a finire.