Allegri, le parole dopo Juventus-Fiorentina

Le parole di Massimiliano Allegri a Dazn dopo Juventus-Fiorentina: "Noi lavoriamo tutti i giorni per migliorare, poi ci sono i momenti, anche a livello psicologico non era facile. Nel primo tempo ci sono andate male alcune situazioni favorevoli, annullato un gol per centimetri. Poi è vero alla fine abbiamo rischiato di pareggiare però credo che ai ragazzi non si possa dire niente, stiamo facendo buon campionato. Oggi era un passaggio importante, non abbiamo subito gol e ora dobbiamo continuare."DIFFERENZE TRA I DUE TEMPI - "Nel calcio scendono in campo due squadre con maglie diverse, credo sia un gioco semplice, anche noi vorremmo tenere la palla 90 minuti, tirare trenta volte ma questa è fantasia, neanche nei sogni si può fare. Sappiamo quali sono i nostri limiti, abbiamo fatto un bel primo tempo poi continuare così 90 minuti la vedo dura. Lavoriamo per migliorare, per un gioco migliore e per non far tirare in porta gli avversari"TROPPO CHIUSI - "Noi cerchiamo di giocare nell'area avversaria per 90 minuti ma ci sono gli avversari. I ragazzi sono molto bravi ad interpretare la partita. ""Non lo so quanto può incidere l'allenatore, la società. Al momento abbiamo fatto 62 punti e sono quelli che ci meritiamo, sicuramente avremo sbagliato durante la stagione. La Juventus sta facendo un percorso in cui stanno giocando molti ragazzi giovani, un conto è se la palla la gestisce uno di trent'anni, un conto uno di diciotto, sono cose banali che non dovrei ricordare.""Non lo so, questo ditelo, voi, io alleno questi ragazzi straordinari. Abbiamo passato un brutto periodo con il contraccolpo di quando ci siamo allontanati dall'Inter. Vedendo com'è la stagione magari abbiamo fatto troppi punti prima e troppo pochi dopo. Bisogna continuare e centrare l'obiettivo.""Federico stasera si è messo a disposizione, anche se non stava benissimo. Ha un risentimento sulla coscia. Nel primo tempo le punte hanno lavorato benissimo, di Chiesa sono molto contento"."Nel primo tempo grande pressione, dovevamo chiuderla 2-0. Poi normale uscisse la Fiorentina, ci siamo abbassati. In fase difensiva abbiamo subito due o tre situazioni dove abbiamo rischiato di prendere gol. In fase offensiva si poteva fare meglio nelle ripartenze".