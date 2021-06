Antonio Cassano, alla BOBOTV, ha parlato anche del ritorno di Allegri alla Juve: "La Juve era più forte dell’Inter. Ha 20 giocatori uno più forti dell’altro. Bisogna togliere qualche giocatore, mettere dentro un po’ di aria fresca. L’unico dubbio che mi viene è su Allegri, perché si torna a tre anni fa. L’anno prossimo se la Juve non vince lo scudetto e non va avanti in Champions, mandano via Allegri".