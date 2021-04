Mauro Zironelli, ex allenatore della Primavera bianconera, ha parlato a TMW Radio del possibile ritorno di Allegri alla Juventus: "Non credo tornerà alla Juventus, parere mio personale. Lo vedrei sempre bene in Italia, e penso alla Roma, una realtà del genere. Max ha dimostrato di saper fare bene il suo lavoro anche senza essere bello da vedere: con la squadra in mano sa tirare fuori il massimo e vincere più partite possibili".